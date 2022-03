Polícia Civil divulga imagens de criminosos que roubaram loja de celular em Capela

A Polícia Civil divulga imagens de roubo a um estabelecimento comercial ocorrido na manhã desta quinta-feira, 17, no centro da cidade de Capela. As imagens de câmeras de segurança da loja e da rua mostram dois homens rendendo funcionários e clientes e roubando dinheiro do caixa e vários celulares expostos na vitrine.

Após o roubo, a dois deixaram o local e tomaram destino ignorado. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a identificar e prender os criminosos pode ligar para o disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.