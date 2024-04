Policiais da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no município de Propriá. O fato aconteceu nessa terça-feira, 16.

A equipe do 2º BPM realizava rondas de rotina no Conjunto Maria do Carmo, quando percebeu que um homem apresentou comportamento suspeito assim que percebeu a presença policial.

Diante disso, os policiais militares abordaram o suspeito e consultaram o banco de dados do sistema de segurança. Como resultado, os militares verificaram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto.

Após o cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

