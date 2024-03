A Polícia Civil, através da Delegacia Municipal de Simão Dias, divulga as imagens de quatro pessoas suspeitas de cometerem furtos contra um estabelecimento comercial localizado no centro do município. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 6, e, qualquer informação sobre o quarteto, pode ser enviada via Disque-Denúncia (181).

De acordo com as informações policiais, após a comunicação do fato, que aconteceu no dia 27 de fevereiro, foram analisadas as imagens de câmeras de segurança, sendo possível flagrar o momento em que alguns eletrodomésticos são subtraídos e levados para um veículo que estava nas imediações.

O crime foi cometido por três mulheres e um homem e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação dos suspeitos do furto sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.