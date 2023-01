Polícia Civil divulga imagens dos autores de homicídio em Itabaiana

A Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana divulgou, nesta segunda-feira (9), imagens dos autores do homicídio que vitimou Alex Sandro Santos Araújo, 28. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro, no bairro Bananeira, em Itabaiana.

De acordo com as investigações, os autores do crime chegaram em uma motocicleta, e fizeram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava sentada em outra motocicleta, conversando com conhecidos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, os autores do crime fugiram do local. A Polícia Civil solicita que informações sobre os autores do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.