Polícia Civil elucida homicídio que vitimou mulher em Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana concluiu as investigações sobre o homicídio que vitimou Maria Aparecida Santana dos Reis, em fevereiro deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26). Conforme levantamento da equipe de local de crime da Polícia Civil, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo por dois homens.

Após seguimento da investigação, os suspeitos foram identificados como William da Silva Santos e Willian dos Santos Melo, e encontram-se presos em unidade prisional do Estado pela prática de outros crimes.

De início, surgiram informações de que um dos suspeitos seria Willian da Silva Santos. E que ele teria praticado o crime por atribuir à Maria Aparecida a responsabilidade pela morte de um tio dele, já que ele teria sofrido acidente de trânsito quando ia ao encontro dela.

Willian da Silva Santos foi preso alguns meses após em ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, no município de Itabaiana/SE, em virtude de mandados de prisão pela prática de outros crimes.

Na oportunidade, ele resistiu a prisão e fez um familiar refém, ameaçando-o mediante com uso de arma de fogo. Após extensa negociação, os policiais envolvidos na ocorrência conseguiram convencê-lo a se entregar e liberar o refém.

Após realização de perícia pelo Instituto de Criminalística/SE, constatou-se que a arma que William portava foi a mesma utilizada para assassinar Maria Aparecida, meses antes.

Além disso, com apoio técnico-operacional da Divisão de Inteligência (Dipol), constatou-se a participação de Willian dos Santos Melo como o segundo suspeito da execução da vítima. Ele estava com o celular da vítima, levado no dia do homicídio dela.

Com a conclusão do inquérito policial, o procedimento foi remetido à Justiça para processo e julgamento dos suspeitos.