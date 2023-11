Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas fecharam um falso Ponto Banese nessa quarta-feira, 22. O falso ponto de correspondência bancária estava localizado no centro de Riachão do Dantas.

De acordo com o delegado Bruno Santana, após denúncias de que pagamentos supostamente feitos não foram compensados, foi deflagrada a investigação que constatou a prática delitiva.

Com a prática criminosa, houve vítima que chegou a sofrer interrupção de fornecimento de energia elétrica por não ter ocorrido a compensação do pagamento. Mas como o consumidor estava de posse do falso comprovante, houve religação mesmo sem a empresa ter recebido o valor.

Em depoimento, a investigada afirmou que foi correspondente bancária até o ano de 2019 mas continuou fazendo pagamentos via seu aplicativo internet banking para movimentar seu comércio de variedades.

Na operação, todo o material que possuía a identidade visual do Banese foi retirado e apreendido

O delegado Bruno Santana orientou que os munícipes fiquem atentos aos pagamentos dos seus boletos. “Somente há um Ponto Banese autorizado no município de Riachão do Dantas”, finalizou.