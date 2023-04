Policiais civis da Delegacia de Aquidabã identificaram um ex-presidiário que estava praticando o crime de tráfico de drogas. Ele, que já foi preso por tentativa de homicídio, foi identificado como Marcos Vinícius, conhecido como “Marcola”. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (27).

De acordo com o delegado Paulo Barbosa, durante diligências, a equipe percebeu uma movimentação que indicava a prática do tráfico de drogas. “Quando os policiais se aproximaram, um ex-presidiário sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a polícia, e fugindo para a vegetação”, detalhou.

Ainda conforme as informações policiais, a equipe iniciou o acompanhamento do homem e lá houve um confronto policial. O homem acabou sendo atingido, foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidos dinheiro, drogas e arma de fogo.