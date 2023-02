Polícia Civil identifica suspeitos e recupera objetos de som automotivo furtados de empresa em Itabaiana

A Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana (Depatri) recuperou na manhã desta quinta-feira, 9, objetos de som automotivo furtados de uma loja do próprio município serrano. Segundo as investigações, os três suspeitos do crime são funcionários da empresa em que o delito ocorreu.

Em meio às diligências, o trio foi localizado na cidade de Itabaiana e conduzido à delegacia, onde confessou o furto durante interrogatório. Ainda durante a ação de hoje, os objetos subtraídos foram encontrados nas residências e em veículos dos investigados.

Além do três suspeitos já identificados, elementos da investigação apontam que outras pessoas podem ter participado do crime contra a empresa. Os demais envolvidos também serão intimados e ouvidos pela polícia.

De acordo com a Delegacia de Itabaiana, nenhum dos homens identificados tem passagem policial. A Polícia Civil solicita à sociedade que, caso tenha informações sobre a ação ou outros crimes patrimoniais, repasse ao Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.