Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória identificam dois suspeitos de roubar um aparelho celular e a quantia de uma jovem, na manhã da última segunda-feira, 21, no município gloriense. Um dos homens foi detido e o outro está sendo procurado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 23.

Segundo o delegado Jorge Eduardo, que está à frente do caso, dois suspeitos teriam chegado em uma moto e anunciado um assalto, subtraindo um aparelho celular, R$ 880 em espécie e um capacete de cor vermelha da vítima, uma jovem que se dirigia ao trabalho. O delito aconteceu por volta das 5h.

Após diligências, a equipe policial identificou os dois suspeitos do crime. Um deles se apresentou na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, onde entregou o dinheiro e o aparelho celular.

O segundo envolvido encontra-se foragido e a polícia segue com o trabalho de investigação, em busca de prendê-lo. A Polícia Civil solicita que informações sobre o homem sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.