Policiais civis da Delegacia Canindé de São Francisco cumpriram o mandado de prisão definitiva de um homem que foi condenado pelo Justiça em decorrência da prática do crime de homicídio. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (25).

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no ano de 2017. Com base nas investigações, a Justiça decretou a prisão definitiva do então investigado. Com a decisão judicial, o homem foi finalmente encontrado e preso, nessa quinta-feira.

Após realização da audiência de custódia pela Justiça, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, e permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).