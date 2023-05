Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de tentativa de homicídio. Com ele, também foi localizada a arma de fogo utilizada na ação criminosa. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (25).

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, o crime ocorreu na madrugada do dia 16 de abril. “Após um desentendimento em uma festa que ocorria em um restaurante da cidade, o investigado foi até sua casa e retornou armado para o local à procura do seu desafeto. Ao localizá-lo, foi iniciada uma nova discussão onde o autor do crime acabou disparando duas vezes contra a vítima, que foi atingida nas costas”, detalhou.

Já no dia seguinte a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deu início à investigação e conseguiu identificar os envolvidos. “Diante da robustez dos indícios que conseguimos produzir no inquérito, somado ao histórico de violência do principal suspeito, representamos pela prisão preventiva e, com o aval do Ministério Público, esta foi acatada pelo Judiciário”, concluiu o delegado.