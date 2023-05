A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu dois investigados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de menor de idade, no bairro Cohab, município de Nossa Senhora da Glória. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 17, após várias campanas realizadas pela polícia.

De acordo com as informações, a equipe policial vinha investigando o suposto grupo criminoso instalado no bairro Cohab, que comercializava drogas, principalmente crack. Num primeiro momento, a polícia averiguou as informações anônimas recebidas e, em seguida, foram realizadas campanas, no intuito de observar o local informado e o fluxo de pessoas na residência suspeita.

Como resultado das diligências, a equipe fez o flagrante, prendendo dois homens e apreendendo um adolescente. Um dos investigados possui passagem por tráfico de drogas e homicídio.

Os envolvidos estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes no Alto Setão sejam repassados pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.