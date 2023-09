Policiais civis da Delegacia de Malhador prenderam em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas. Pinos contendo cocaína foram apreendidos em um local que funcionava como um bar para esconder a atividade ilegal. A ação policial ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 14.

Segundo a delegada Mirna Mota, a equipe tomou conhecimento de que o homem estava comercializando e armazenando entorpecentes no centro da Cidade e se deslocaram até o local. Os policiais identificaram o homem.

Com o suspeito, foi encontrada quantidade de substância semelhante à cocaína. Na ação, foram apreendidos 14 pinos do tipo “eppendorf” contendo substância semelhante à cocaína, 18 pinos do tipo “eppendorf” contendo resquícios de substância semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 135,00.

De acordo com a delegada, no local onde foi realizada a ação policial funcionava um bar. “Contudo os investigadores notaram que, na verdade, tratava-se de um ponto de tráfico de drogas, e o estabelecimento comercial era utilizado como fachada para facilitar a comercialização dos entorpecentes, pois carecia de estrutura para o comércio de bebidas alcoólicas”, revelou.

O homem encontra-se à disposição da justiça para realização da audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.