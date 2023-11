Na última segunda-feira, 13, foi preso em flagrante um homem investigado por agredir companheira adolescente no município de Canindé de São Francisco. A prisão foi feita por policiais civis da delegacia local.

A Polícia Civil recebeu o relato de que uma adolescente estaria sofrendo uma suposta agressão e que estaria em cárcere privado na zona rural do município. Segundo as investigações, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra o agressor, por fato semelhante.

Durante a investigação, percebeu-se a evolução do crime. Na companhia de orgãos de proteção e do Conselho Tutelar, vítima e agressor foram localizados em frente à unidade de saúde municipal. Eles foram encaminhados para delegacia, onde a vítima relatou que foi agredida no rosto pelo companheiro.

O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e aguarda decisão da justiça.