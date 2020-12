Polícia Civil prende em flagrante por tentativa de estupro em Umbaúba

Equipes da Delegacia-Geral prenderam um homem em flagrante por tentativa de estupro no povoado Macaquinha, em Umbaúba. A detenção ocorreu durante a tarde dessa segunda-feira, 21.

De acordo com as informações policiais, a vítima, que é irmã do suspeito, foi à delegacia e comunicou o caso através de Boletim de Ocorrência. Os policiais fizeram buscas e localizaram o homem.

Ele estava deitado em uma rede, confirmou o crime e disse que no momento da ação delituosa estava alcoolizado. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.