Polícia Civil prende em flagrante suspeito de homicídio em Maruim

- Advertisement -

Policiais Civis da Delegacia Regional de Maruim efetuaram, na tarde dessa quinta-feira (30), a prisão em flagrante de Edivaldo dos Santos, 26 anos, suspeito pelo homicídio que vitimou Fagner Santos de Oliveira, 18 anos, no Povoado São Vicente. O suspeito foi preso em Maruim.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo no interior da sua residência. No decorrer das investigações, os agentes diligenciaram e descobriram que Fagner havia discutido poucas horas antes com Edivaldo, que é ex-presidiário.

Dentre as testemunhas que foram ouvidas, uma confirmou que viu o suspeito correndo, logo após o crime, por um matagal que fica nos fundos da casa da vítima. Edivaldo se encontra à disposição da Justiça.