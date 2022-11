Polícia Civil prende em flagrante suspeito por tráfico de drogas em Nossa Senhora das Dores

Policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia Regional de Dores prenderam em flagrante um homem de 48 anos, investigado por tráfico de drogas. A ação aconteceu na tarde desta segunda-feira, 14, no município de Nossa Senhora das Dores.

Segundo investigações da Polícia Civil, evidências colhidas apontaram que o detido era responsável pela venda de drogas para estudantes da cidade, especialmente aos alunos de um colégio municipal de Dores, que fica na frente da casa do suspeito.

Em uma das campanas, os policiais viram um usuário saindo da casa do detido. Os agentes, então, foram até o imóvel, a fim de fazer o flagrante. Porém, ao ver a viatura, o homem suspeito fugiu da residência, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

Em sua casa, a polícia encontrou maconha já embalada para venda, moedas de pequeno valor, e um aparelho de choque, que é usado por forças de segurança como arma não letal. Os policiais perguntaram ao detido sobre a origem do armamento, e ele respondeu que um usuário teria entregue.

O homem é egresso do sistema prisional, onde cumpriu pena por tráfico de drogas no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Agora, após o flagrante, ele está à disposição da Justiça, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ao caso.