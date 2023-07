A Delegacia de Poço Redondo e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), com apoio das Polícias Civis de Minas Gerais e Mato Grosso, localizam dois suspeitos por homicídio, ocorrido no dia 22 de dezembro de 2021, no município de Poço Redondo. O trabalho integrado resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, sendo um homem detido nessa terça-feira, 25, no município de Itabirito, em Minas Gerais, e o outro na quarta-feira, 26, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

De acordo com as investigações, ocorreu um desentendimento entre a vítima e dois suspeitos numa festa de aniversário, no Povoado Sítios Novos, em Poço Redondo. Durante o ocorrido, a dupla, que chegou numa motocicleta, discute com um dos convidados e desfere um tapa no rosto dele.

Após o desentediamento, a vítima sai da festa e é acompanhada pelos dois suspeitos. O trio se reencontra e uma nova discussão ocorre, momento em que a dupla atira contra a jovem, que veio a óbito dias depois, num hospital situado na capital. O crime foi cometido com o auxílio de uma arma de fogo subtraída de um barraco desabrigado, usado por um conhecido.

Segundo informações da polícia, depois de cometerem o crime, os suspeitos fugiram da cidade, o que motivou a representação pela prisão preventiva de ambos.

Após diligências realizadas pela Delegacia de Poço Redondo, coordenadas pelo delegado sergipano José Janiel e com o apoio da Dipol e da população do município, suspeitou-se de que um dos envolvidos trabalharia numa empresa de mineração, no município de Itabirito, Minas Gerais. Imediatamente, a Polícia Civil mineira foi contatada, e, ao confirmar as informações, localizou e prendeu um dos foragidos nessa terça-feira, 25.

Depois de ouvido na Delegacia de Polícia Civil de Itabirito, o preso informou que o outro fugitivo estaria trabalhando em uma empresa de engenharia, próximo à cidade de Sorriso, no Mato Grosso. A Polícia Civil da localidade, após contatada, dirigiu-se até o local mencionado, e deu cumprimento ao mandado de prisão do segundo suspeito, nessa última quarta-feira, 26. Os homens serão recambiados para o estado, e ficarão à disposição da Justiça.