Os beneficiários do Bolsa Família estão ansiosos para saber se o pagamento referente a agosto será antecipado. Essa é uma dúvida recorrente entre os brasileiros que contam com esse importante auxílio do governo. Neste artigo, vamos esclarecer todas as informações sobre o calendário de pagamento do Bolsa Família e se haverá antecipação neste mês.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em agosto

O calendário oficial de pagamentos do programa Bolsa Família estabelece que, em agosto, o benefício estará disponível para saque entre os dias 18 e 31. Até o momento, o governo não anunciou antecipações para o pagamento deste mês.

Desde o início do ano, o programa social tem passado por uma reestruturação. Foi garantido o valor mínimo de R$ 600 após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu um gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, sendo R$ 70 bilhões destinados ao custeio do benefício.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. (Veja abaixo o calendário de agosto).

Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, que é utilizado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

Novidades para o futuro do Bolsa Família

Outras novidades estão sendo preparadas pela Caixa Econômica Federal. A presidente do banco, Maria Rita Serrano, afirmou que em breve os benefícios sociais do governo federal, assim como os trabalhistas, poderão ser pagos por meio do real digital.

O real digital é a criptomoeda oficial desenvolvida por empresas autorizadas pelo Banco Central. O banco lançou um consórcio para elaborar produtos e soluções que poderão ser usados no sistema digital.

Enquanto aguardamos por essa novidade, os pagamentos continuarão sendo realizados nas contas bancárias dos beneficiários, seguindo o calendário estabelecido pelo governo federal.

Com essas informações, os beneficiários do Bolsa Família poderão se planejar melhor e garantir o acesso ao benefício dentro do prazo estipulado. Fique atento ao calendário de pagamentos e conte sempre com o auxílio do Bolsa Família para o bem-estar de sua família.

Com informações da Agência Brasil.

