A Polícia Civil de Sergipe, após troca de informações com a Polícia Civil de Goiás, prendeu na manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Santo Antônio, na capital, um homem de 37 anos, suspeito do crime de estelionato em Goiás e também em Aracaju. O investigado foi detido em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça goiana.

De acordo com informações policiais, o mandado que estava em aberto foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Goianésia/GO, pela prática do crime de estelionato. Além de investigado em Goianésia, o homem também é suspeito de ações delituosas em Aracaju.

O autor agia aplicando golpes nas vendas de consórcios de veículos e passagens aéreas. Ele chegou a abrir uma empresa de fachada, em Aracaju, no bairro Industrial, onde atendia seus clientes, mas, após quatro meses de funcionamento, fechou o local e desapareceu com o dinheiro dos clientes.

No ano de 2015, ainda em Aracaju, o homem criou um perfil no Facebook, como agente de turismo autônomo, passou a se apresentar com um nome fictício e vendeu falsas passagens aéreas, causando prejuízos a diversas vítimas.

O Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), da Polícia Civil de Goiás, apurou que o suspeito estava residindo em Aracaju e acionou a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial da Polícia Civil de Sergipe (Dipol), que localizou o foragido.

Após ação da Dipol, a detenção foi feita pelo Centro de Operações Policiais (Cope). O preso foi conduzido ao Cope e está à disposição do Poder Judiciário de Goiás.