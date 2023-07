Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem suspeito de ferir o rosto da companheira com um pedaço de madeira. O fato aconteceu no município de Lagarto, nesse domingo (23).

Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de que um homem havia violentado a própria companheira no Loteamento Matadouro Novo. Durante a ocorrência, a vítima confirmou a agressão e mostrou uma marca de ferimento no rosto.

O suspeito, que ainda estava na residência, apresentava fortes indícios de embriaguez e comportamento agressivo. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos militares e encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE