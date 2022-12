Polícia Civil prende foragido por latrocínio praticado em Rosário do Catete

Policiais civis da Delegacia de Rosário do Catete, em ação conjunta com a Polícia Civil de Alagoas, efetuaram a prisão de um homem foragido pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), cometido no ano de 2012, no município de Rosário do Catete, em Sergipe. A prisão foi divulgada nessa quarta-feira (28).

De acordo com as investigações, o fato ocorreu em março daquele ano, quando um grupo composto por quatro homens realizaram um assalto, mediante violência e grave ameaça, utilizando armas de fogo.

Segundo diligências, a vítima estaria saindo de um estabelecimento comercial, quando teria sido abordada pelo grupo anunciando o assalto. Ao perceberem que se tratava de um policial militar, um dos autores disparou contra ele por quatro vezes, atingindo-o gravemente. A vítima foi socorrida e precisou passar por cirurgia, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

No crime, foi subtraído um aparelho celular, a quantia de R$ 2.600,00 e documentos pessoais da vítima.

Os homens, em conjunto com uma mulher, também são processados pelo roubo de uma lotérica no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas.