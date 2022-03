Polícia Civil prende homem com mais de 30 processos criminais em Capela

Na manhã de hoje (14), em Capela, policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Capela prenderam José Matheus Oliveira Santos, de 28 anos. A ação se deu em cumprimento a mandado judicial, devido a crimes contra o patrimônio.

Segundo investigações, José Matheus vinha cometendo diversos delitos contra o patrimônio na comunidade em que reside, motivando assim a prisão. Ainda de acordo com levantamento da polícia, ele já possui mais de 30 registros de processos em sua ficha criminal.

Diante do cumprimento do mandado, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.