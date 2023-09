A Delegacia Regional de Tobias Barreto cumpriu mandado de prisão preventiva contra um suspeito dos crimes de perseguição, ameaça e violação de domicílio. A ação ocorreu nesta terça-feira, 5, no município tobiense e uma mulher, que era a advogada do suspeito, está entre as vítimas do homem.

As investigações mostraram que o suspeito vinha perseguindo algumas mulheres na cidade de Tobias Barreto e contra ele já existe um procedimento por importação sexual. Dentre as vítimas, está a própria advogada do investigado, que chegou a renunciar a procuração para defendê-lo judicialmente.

Segundo o que foi apurado, desde o último mês de junho, o homem vinha perseguindo a advogada de forma reiterada, ameaçando sua integridade física e psicológica. Ele invadiu o escritório dela algumas vezes e fez ameaças, inclusive a colegas [do sexo masculino] da vítima.

Os trabalhos policiais mostraram que autor chegou a ficar na porta do Fórum local, aguardando a advogada sair, e passou a esperá-la na entrada do escritório onde ela atuava. As ameaças também aconteciam por meio de mensagens e áudio.

Diante dos fatos, a delegacia local representou pela prisão preventiva do homem, que foi acolhida pela Comarca de Tobias Barreto. Nesta terça, o mandado de prisão pelas práticas de perseguição, ameaça e violação de domicílio foi cumprido. O investigado foi encaminhado à audiência de custódia, sendo mantida a detenção.