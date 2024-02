Na última quarta-feira, 31, policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam em flagrante um homem supeito de importunação sexual e prática de ato libidinoso na presença de menor de 14 anos.

Uma jovem chegou à Delegacia de Poço Verde alegando ter sido vítima de importunação sexual. Ainda quando prestava depoimento contra o suspeito, policiais civis deslocaram até o local com a finalidade de prender em flagrante o autor do fato.

Após diversas diligências, o investigado foi encontrado escondido dentro de um estabelecimento comercial, momento em que foi dado voz de prisão em flagrante, e ele foi conduzido à delegacia.

Ainda no mesmo dia foi ouvida a criança, sendo verificado a ocorrência do segundo crime – prática de ato libidinoso – após ser ouvida pelos profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O primeiro crime foi a importunação sexual.

O investigado foi devidamente autuado e conduzido para a audiência de custódia.

A Polícia Civil reitera a importância da denúncia pessoal em uma delegacia ou via telefone pelo número 181, do Disque-Denúncia.