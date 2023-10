Durante a noite dessa quinta-feira (26), policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados pela vítima, que informou ter sido agredida pelo seu ex-marido, além de ter sido ameaçada de morte. Ela ainda informou que já havia sido agredida anteriormente e havia conseguido uma medida protetiva na justiça.

Em seguida, os policiais fizeram buscas pelo suspeito e conseguiram encontrá-lo no Loteamento Rosa de Maio. Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido e algemado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

