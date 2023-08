Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá recuperaram um celular furtado de dentro de uma casa lotérica da região central da cidade. O suspeito do crime foi identificado e indiciado por furto. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 29.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, os policiais fizeram diligências no local do furto na região central da cidade e também no povoado Marabinha, nos limites da cidade alagoana de Igreja Nova e Porto Real do Colégio.

Como resultado das diligências, os policiais apreenderam o celular em posse do suspeito do furto, que é um homem de 51 anos. O celular foi apreendido, e o suspeito do crime foi indiciado por furto.