Na tarde desta segunda-feira, 22, a Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é a sua própria enteada.

O homem de 32 anos era investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) da Barra dos Coqueiros. O crime aconteceu no ano passado, quando a vítima tinha apenas nove anos. O DAGV instaurou o pedido de prisão preventiva do suspeito, o qual foi acatado pelo Juízo Criminal competente. A ação foi cumprida nesta segunda, pelo Cope e Dipol, no Bairro Industrial, em Aracaju. Agora, o preso se encontra à disposição do Poder Judiciário e será realizada a sua audiência de custódia.

A Polícia Civil relembra que crimes e informações sobre ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.