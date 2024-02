O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu, na manhã desta sexta-feira, 9, a decisão judicial de prisão preventiva contra o investigado como autor do homicídio praticado na manhã do dia 28 de novembro de 2023, na região do Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, em Aracaju.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido por motivo de raiva e vingança. A vítima do crime foi um homem de 20 anos. Ele foi atingido com golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Para a solução desse caso, a Polícia Civil contou com o apoio da comunidade que, pelo Disque-Denúncia, passou informações importantes para auxilio da equipe policial que apura o homicídio.

É importante ressaltar que qualquer informação sobre crimes ou suspeitos de ações criminosas seja encaminha à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.