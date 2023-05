Policiais civis da Delegacia de Poço Redondo cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um suspeito de tentativa de homicídio com o uso de faca, ocorrido no dia 13 de abril deste ano, no centro da cidade de Poço Redondo. A ação ocorreu na manhã da quarta-feira, 10, em Poço Redondo, e a informação foi divulgada nesta sexta-feira (12).

De acordo com as informações policiais, o próprio investigado compareceu à delegacia no mesmo dia que ocorreu o crime e relatou o fato. Ele disse ter sido vítima de ameaça e lesão corporal. O suspeito, para não ser preso em flagrante, registrou um boletim de ocorrência como vítima, informando que tentou evitar ser machucado e utilizou o objeto para se defender.

Logo após o registro da ocorrência, o suspeito mandou áudio para a mãe da verdadeira vítima, onde ameaçou o seu filho, e confessou ter tentado matá-lo, mas que foi impedido. Com isso, foi deferido o mandado de prisão preventiva pela Justiça.

Após as investigações, o delegado José Janiel concluiu que o investigado havia discutido com o homem por conta de uma dívida de R$ 10,00 que, não satisfeito com a cobrança, foi até sua casa, pegou uma faca e voltou para o local, atingindo o homem com um golpe na cabeça e outro no peito.

O suspeito só não matou o homem porque foi impedido pelo irmão, que trabalhava no local. Após audiência de custódia ocorrida na data de hoje, o preso segue à disposição da Justiça.