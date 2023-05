A Delegacia Regional de Lagarto identificou o suspeito de fazer disparos de arma de fogo durante as festividades do Lagarto Folia, ocorrido no dia 30 de abril deste ano, em Lagarto. O homem foi localizado na última terça-feira (9), no município lagartense, e a informação foi divulgada nesta sexta-feira (12).

De acordo com as informações policiais, o suspeito teria feito disparos de arma de fogo nas proximidades do evento “Lagarto Folia” que acontecia na cidade. Após tomar conhecimento do crime, equipes da Polícia Civil de Lagarto iniciaram as investigações com o objetivo de identificar o suspeito.

Com o apoio do sistema de monitoramento que foi instalado em diversos pontos da festa, os policiais conseguiram identificar o investigado e apreenderam a arma de fogo utilizada para a prática do delito.

O homem responderá pelo crime de disparo de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.