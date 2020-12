Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Dores

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores prenderam em flagrante José Anselmo Meneses, 21 anos, que portava cerca de meio quilo de cocaína pronta para comercialização, além de 21 cápsulas vazias que seriam utilizadas na embalagem da droga. O caso ocorreu na quarta-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi preso usando uma tornozeleira eletrônica, já que já havia sido detido por tráfico de drogas no município de Maruim no mês de setembro deste ano.

O suspeito foi encaminhado à Audiência de Custódia realizada em 24 de dezembro e teve decretada sua prisão preventiva. Foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

SSP