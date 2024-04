A Polícia Civil de Nossa Senhora das Dores prendeu um foragido da Justiça em cumprimento a mandado de prisão definitiva pelo crime de furto qualificado. O homem, que é reincidente na prática de furtos e tem extensa ficha criminal, foi detido na tarde da última quarta-feira, 17, em Dores.

Segundo levantamento policial, o investigado tem 23 anos e já cometeu diversos furtos a estabelecimentos comerciais e transeuntes no município de Nossa Senhora das Dores. Com um dos crimes transitado em julgado, ele teve a ordem de prisão decretada em caráter definitivo, em sentença condenatória com pena de reclusão em regime fechado.

Ainda de acordo com a Delegacia de Dores, ele possui mais de 10 boletins de ocorrência, além de indiciamentos e autuações por dano e furto qualificado, sendo autor de diversos arrombamentos a estabelecimentos. Nessas ações, ele invadia e subtraía mercadorias, que eram repassadas para pequenos receptadores.

Após o cumprimento do mandado de prisão nessa quarta, o acusado foi levado à audiência de custódia, para as providências cabíveis, e posteriormente transferido a uma unidade prisional. O caso está à disposição da Justiça.