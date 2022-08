Polícia Civil prende suspeito por furto de ovelhas em Umbaúba

Agentes da Delegacia Municipal de Umbaúba prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar cinco ovelhas, três destas na noite da última terça-feira, 9, em Umbaúba. A detenção ocorreu nesta quarta-feira, 10, no povoado Tauá, município umbaubense, e teve o apoio da Superintendência da Polícia Civil (Supci).

Segundo informações do delegado Gustavo Mendes, que atua em Umbaúba, nas primeiras horas da manhã de hoje, a polícia recebeu a informação de que três ovelhas teriam sido roubadas durante a noite da terca-feira, 9, no povoado Amargoso, zona rural do município.

De imediato, as equipes, coordenadas pelo delegado Rafael Brito levantaram informações, chegando até o povoado Tauá, local de residência do possível suspeito, que teria usado uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, para cometer os crimes.

No local, imediatamente os policiais ouviram os berros dos animais. Dessa forma, cinco ovelhas foram localizadas, já que duas tinham sido subtraídas numa outra ação criminosa.

O homem detido em flagrante foi conduzido à delegacia da cidade, onde confessou os crimes e foi autuado por furto qualificado de semovente. O suspeito segue à disposição da Justiça.