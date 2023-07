A Delegacia de Canindé de São Francisco procura o suspeito de furtar um aparelho celular numa residência localizada na avenida Ananias Fernandes Santos, no Centro da cidade de Canindé. Imagens do investigado foram levantadas e divulgadas nesta quarta-feira, 19.

De acordo com o relato registrado no Boletim de Ocorrência, um homem teria entrado em um imóvel que fica em cima da loja da vítima, e furtado o aparelho celular, por volta das 16h. Para a execução do crime, o suspeito aproveitou-se do fato do portão estar brevemente encostado, aguardando a saída de um outro morador.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do autor do furto sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.