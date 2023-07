O Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendem em flagrante um homem de 38 anos e uma mulher de 30 anos, suspeitos por tráfico de drogas. As detenções ocorreram nesta quarta-feira, 19, no município gloriense.

As investigações demonstravam que o casal se deslocava da cidade de Nossa Senhora do Socorro para Nossa Senhora da Glória, sempre nos finais de semana, para realizar a venda de drogas em um imóvel localizado no Centro da cidade do Sertão Sergipano.

Após serem realizadas diligências nas proximidades da casa, foi confirmada a venda de entorpecentes no local. Ao perceberem grande movimento de pessoas, típico da comercialização de drogas, as equipes se aproximaram, sendo realizada a abordagem dos investigados.

Com a dupla, foram apreendidas diversas pedras de substância semelhante a crack, uma motocicleta usada para o transporte e venda da droga, rolo de papel filme, sacos plásticos para embalar o material encontrado, um aparelho celular, uma faca utilizada para fracionar as substâncias e uma quantia em dinheiro.

Ainda na ação, no imóvel do casal, situado no conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro, a Polícia Civil localizou cerca de 1kg de cocaína.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.