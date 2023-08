A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória recuperou uma motocicleta furtada antes mesmo da comunicação da ocorrência à polícia. A ação policial ocorreu na noite dessa segunda-feira, 21, em uma casa localizada no Bairro Brasília.

Segundo informações policiais, a motocicleta havia sido furtada na chamada Praça dos Três Quiosques, quando dois homens se aproveitaram de um descuido da vitima, que deixou a chave do veículo na ignição.

Os autores do furto, ainda não identificados, deixaram a motocicleta em um ponto de uso de drogas já monitorando pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. O veículo foi encontrado antes mesmo de a vítima registrar o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.