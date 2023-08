Policiais civis de Carira prendem suspeito pelo crime de tráfico de drogas e por dirigir veículo automotor sem possuir habilitação. A detenção ocorreu na manhã desta segunda-feira, 21, no município de carirense.

Após denúncia de que um homem estava levando drogas, com sua motocicleta, para um bar do município, policiais foram imediatamente ao estabelecimento, localizado na rodovia que liga a cidade de Carira a Nossa Senhora da Glória, para verificar a informação.

Ao chegar no endereço informado, os investigadores localizaram o suspeito, que estava em posse de uma motocicleta XRE 300, de cor preta. No momento da abordagem, o investigado tentou fugir, jogando um material no acostamento da rodovia.

Os policiais perseguiram o homem, até o momento em que conseguiram abordá-lo. A equipe voltou para o local onde o material foi arremessado, e verificou que tratavam-se de quatro invólucros plásticos com cinco pinos de cocaína em cada um deles. Na ação, também foi apreendido um celular e a quantia de R$ 749,00 em espécie, encontrada no bolso do investigado.

O preso e todo o material foram encaminhados à delegacia da região, para que fossem tomadas todas as medidas cabíveis ao caso.