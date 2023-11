Policiais civis da Delegacia de Boquim resgataram uma adolescente de 17 anos que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 24.

De acordo com as informações policiais, na manhã do dia 22, a Polícia Civil recebeu a informação de que uma adolescente estaria sendo mantida em cárcere privado na cidade de Boquim em uma residência até então não identificada.

Após a equipe de policiais da delegacia da cidade fazer as devidas investigações, por volta das 17h30, diligenciou e conseguiu localizar a residência em que a adolescente estava sendo mantida.

A vítima foi resgatada, mas o suspeito conseguiu fugir do local pulando o muro do quintal da residência onde mantinha a vítima em cárcere. Os policiais procuraram pelas imediações, mas não encontraram o suspeito.

O ambiente em que a jovem era mantida era insalubre, com colchão, lençóis e panelas, além de restos de comida no chão.

A vítima alegou que sofria, diariamente, violência física, sexual e psicológica, além de ameaças de morte. A jovem estava nitidamente debilitada

No local havia um facão e duas facas que a vítima alegou que eram utilizados para agredi-la e mantê-la presa há meses.

A vítima foi levada para a delegacia para ser acolhida pelo conselho tutelar e levá-la de volta à sua mãe.