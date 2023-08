A Delegacia de Umbaúba conduziu de Garanhuns (PE) para a cidade do interior sergipano o investigado pelo autor do homicídio que ocorreu em 10 de dezembro de 2022. O investigado chegou a Sergipe nesta quinta-feira, 3.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o crime aconteceu na Rua dos Ciganos, em Umbaúba. Ele havia sido preso no dia 20 de junho em cumprimento a mandado de prisão na cidade pernambucana de Garanhuns.

“Após a autorização judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e da 2º Vara Criminal de Garanhuns (PE), realizamos o recambiamento do investigado para o Estado de Sergipe”, detalhou o delegado.

O preso já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.