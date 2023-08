Na manhã desta quinta-feira (3), equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), em operação conjunta com a Polícia Civil de Carira, cumpriram mandado de busca e apreensão por suspeita de tráfico de drogas no Município de Carira, Sertão Sergipano.

No momento em que as equipes chegaram à residência, localizada no Loteamento Boa Vista, o suspeito tentou fugir do local, porém não obteve sucesso. Entre outros objetos, foram encontrados 462 “pinos”, sendo 103 contendo substância análoga a cocaína. O indivíduo e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional.