Polícia do Rio investiga morte de oito homens em Belford Roxo

A Polícia Civil está investigando a morte de oito homens no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os corpos foram localizados em lugares próximos nesta terça-feira (12). Ainda não se sabe em que situação eles morreram.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), três corpos foram localizados em um local da Avenida Joaquim da Costa Lima e cinco em outro trecho da mesma avenida, no bairro Vila Pauline.

A perícia foi realizada nos locais e os corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Familiares das vítimas foram ouvidos. Os policiais realizaram diligências para esclarecer as mortes e, segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas, no período da manhã, para checar a presença dos corpos de três homens na Avenida Joaquim da Costa Lima. Já na parte da tarde, segundo a PM, mais cinco corpos, de cinco homens, foram encontrados na Praça Santa Marta.