Polícia encontra corpo de idoso e viúva e sobrinho confessam tê-lo matado a pauladas

Após 75 dias, a polícia conseguiu desvendar o enigma em torno do desaparecimento do senhor Delusio Ferreira, de 70 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 26 de dezembro do ano passado em sua residência no Povoado Aguilhadas, no município de Pirambu, enquanto bebia com a atual companheira e com um sobrinho dela.

Durante todo esse tempo, familiares buscavam notícias do idoso, mas sem sucesso. O desfecho do caso teve início após a polícia prender, no último fim de semana, o sobrinho da esposa do senhor Delusio, Maurício da Hora, conhecido como Mauricinho.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Portal Fan F1, através do secretário de Segurança do município de Pirambu, Álvaro Bento, Mauricinho teria confessado o crime e dito o local exato onde desovou o corpo do idoso, que foi levado em um carrinho de mão.

“Depois da ouvida do Mauricinho, a polícia se dirigiu até um local conhecido como Matinha, localizado no Povoado Aguilhadas, um lugar distante do povoado, mais ou menos 20 minutos de caminhada. Lá, o corpo do senhor Delusio foi encontrado embalado em vários lençóis e amarrados com um fio”, contou o secretário.

Após a descoberta do corpo e a delação de Mauricinho, a polícia não teve dúvidas quanto à participação da viúva, Sílvia de Jesus Santos, que, segundo o próprio Mauricinho, teria acompanhado a desova do corpo.

Com todas essas informações e também com o depoimento do acusado, a polícia chegou à participação da viúva, que foi presa na tarde desta quarta-feira, 11. Em depoimento, ela alegou que estaria sendo ameaçada de morte pelo senhor Delusio e teria pedido ao sobrinho para matá-lo. Ainda antes da execução, ela teria se arrependido e pedido para que não o matasse, mas, ainda assim, segundo ela, o sobrinho não quis voltar atrás. O idoso foi morto com diversos golpes de madeira na região da cabeça.

A Perícia Oficial do Instituto de Criminalística esteve no local e fez a varredura em busca de vestígios do crime. As investigações estão sob o comando da delegada Heilliara Farias, delegada titular de Pirambu, com o apoio do delegado Guilherme Volkweis. A dupla está presa e à disposição da Justiça.

Com informações da Fan F1