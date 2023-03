Ação conjunta recupera em Pirambu celulares roubados em Japaratuba

Policiais civis da Delegacia de Japaratuba, com o apoio da Guarda Municipal de Pirambu, recuperaram cinco celulares que haviam sido roubados no dia 6 de março. A ação policial ocorreu nesta segunda-feira (13).

De acordo com as informações policiais, no dia do crime, dois homens chegaram em uma motocicleta e ameaçaram seis mulheres que estavam na frente de uma casa na região central da cidade de Japaratuba.

No crime, os cinco celulares foram roubados. O boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas na Delegacia de Japaratuba, na manhã do dia 7 de março.

Diante dos fatos, policiais civis da Delegacia de Japaratuba realizaram diligências em busca dos bens subtraídos. Os autores do crime levaram os bens subtraídos para o município de Pirambu.

Com o apoio da Guarda Municipal de Pirambu, foi possível recuperar os cinco celulares. As investigações continuam em andamento, no sentido de identificar os envolvidos no crime.

A Polícia Civil alerta à população que é de extrema importância o registro do boletim de ocorrência assim que o fato acontecer, pois facilita a elucidação e recuperação do bem pela polícia.