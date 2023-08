Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam 1,6 kg de maconha, nesse sábado (29), no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, na Região Metropolitana de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, a droga foi abandonada por um suspeito que estava em frente a uma casa abandonada. Ele fugiu ao perceber a chegada do Getam, que realizava rondas no bairro.

O material entorpecente estava pronto para a venda em dezenas de porções. A bolsa abandonada pelo suspeito ainda continha uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM