Equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam uma metralhadora calibre 7.62 e uma garrucha calibre 22, além de mais de 3kg de crack. A ação policial ocorreu no povoado Mutumbo, na Zona Rural de Pedrinhas no último sábado, 29. Um homem de 44 anos foi preso.

Segundo as informações policiais, os militares chegaram ao suspeito depois de receberem informações detalhadas sobre uma entrega de drogas em Pedrinhas. As equipes do CPME e do Getam iniciaram as buscas pelo veículo denunciado ainda na capital e, com o apoio do BPati, chegaram até o suspeito minutos depois que ele recebeu a entrega de crack.

Ao tentar fugir da abordagem, o suspeito deixou cair um tablete de crack na entrada da sua residência. Após revista no terreno, a Polícia Militar encontrou mais dois tabletes da droga, que estava enterrada.

Os policiais também encontraram a metralhadora Madsen com 33 munições, arma comumente utilizada por grupos que praticam assaltos a bancos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Lagarto.

