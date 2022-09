Polícia Militar apreende 2,1 kg de drogas e pistola em Socorro

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) identificaram um homem suspeito de tráfico de drogas no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial, que resultou na apreensão de 2,1kg de drogas, ocorreu na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando avistou um veículo em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor do veículo.

O homem ainda fez disparos contra os militares. Ele acabou sendo atingido, foi socorrido ao Huse, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na ação policial, foram apreendidos dois veículos, sendo um Azera e uma L200, além de 2kg de maconha, 1kg de cocaína e uma pistola de calibre .40, com seis munições. O material apreendido foi encaminhado a uma delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.