No último sábado, 30, por meio de uma ação conjunta entre o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), foram apreendidos aproximadamente, 17kg de cocaína, 11kg de maconha e duas balanças de precisão, no Loteamento Pai André, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Seguindo diretrizes operacionais do comando geral, uma equipe policial recebeu informações, do CPMC e do CPME, de que uma grande quantidade de entorpecente estaria sendo armazenado numa propriedade rural no Loteamento Pai André.

Chegando ao local, os policiais viram uma vasta quantidade de drogas. Após realizar uma busca no local, foram encontrados mais entorpecentes enterrados e acondicionados em um tonel.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE