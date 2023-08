Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, na última sexta-feira, 25, uma arma de fogo com seis munições, na Zona Sul de Aracaju. No confronto, o infrator veio a óbito.

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para prestar apoio em uma ocorrência, no Conjunto Augusto Franco, que envolvia o emprego de arma de fogo.

As equipes deslocaram-se até o endereço informado e depararam-se com o suspeito que, para fugir, invadiu um imóvel. Na casa, estavam uma mulher e uma criança que saíram desesperadas informando que um homem tinha pulado o muro da sua residência.

Quando os policiais entraram na casa, foram recebidos com tiros, e houve confronto. O suspeito foi atingido e imediatamente socorrido ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito.

As munições e o revólver foram apreendidos, e o caso encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE