O Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), subsidiado pelos núcleos de inteligência da própria unidade e do Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME), desarticulou uma organização criminosa atuante em tráfico de drogas e homicídios. Os atos eram mediados por criminosos presos do sistema prisional de Sergipe e do Rio de Janeiro. Caso ocorreu na última sexta-feira, 25.

As informações apontavam que os suspeitos estavam reunidos, fortemente armados, no Loteamento Barreiro, em São Cristóvão, comercializando entorpecentes e planejando homicídios.

Com base nos dados levantados, os militares dirigiram-se até o local, mas foram vistos pelos suspeitos, que fugiram. Um dos envolvidos não conseguiu acompanhar os demais, permaneceu no local e disparou contra os policiais. Em confronto, ele foi atingido, socorrido, mas morreu.

No local foram encontrados uma pistola Glock, um soletor de rajada, três carregadores, inúmeros cartuchos, além de colete balístico, balaclava, luvas, entorpecentes, balança de precisão e material para fracionar e acondicionar drogas.

Após a adoção de todas as medidas de segurança, os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para adoção da medidas legais necessárias.

